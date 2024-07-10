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У Белогорского монастыря на фестивале в Прикамье выступит Надежда Кадышева

У Белогорского монастыря на фестивале в Прикамье выступит Надежда Кадышева

10 июля 2024, 03:46
Фото: VK Надежда Кадышева
Фестиваль «Свет Белогорья» пройдет 17 августа.

В Пермском крае на фестивале «Свет Белогорья» у Белогорского монастыря выступит Надежда Кадышева. Вместе с с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» народная артистка стала специальным приглашенным гостем мероприятия. Информация об этом появилась на официальном туристическом портале Пермского края.

На фестивале пермяки и гости региона смогут познакомиться с особенностями православной культуры, традициями и обычаями этносов страны, принять участие в мастер-классах, продегустировать исконные национальные блюда народов Пермского края, а также увидеть мото-заезд на Белую гору.

Мероприятие состоится 17 августа. Начало фестиваля в 9:00.

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#Пермский край#Фестиваль#Белогорский монастырь#Золотое кольцо#Мастер-классы#Надежда Кадышева#Свет Белогорья#Национальный театр народной музыки и песни#Православная культура#Этносы#Национальные блюда#Мото-заезды
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