У Белогорского монастыря на фестивале в Прикамье выступит Надежда Кадышева

В Пермском крае на фестивале «Свет Белогорья» у Белогорского монастыря выступит Надежда Кадышева. Вместе с с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» народная артистка стала специальным приглашенным гостем мероприятия. Информация об этом появилась на официальном туристическом портале Пермского края.