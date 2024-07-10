У Белогорского монастыря на фестивале в Прикамье выступит Надежда Кадышева

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:49
В Пермском крае на фестивале «Свет Белогорья» у Белогорского монастыря выступит Надежда Кадышева. Вместе с с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» народная артистка стала специальным приглашенным гостем мероприятия. Информация об этом появилась на официальном туристическом портале Пермского края.
На фестивале пермяки и гости региона смогут познакомиться с особенностями православной культуры, традициями и обычаями этносов страны, принять участие в мастер-классах, продегустировать исконные национальные блюда народов Пермского края, а также увидеть мото-заезд на Белую гору.
Мероприятие состоится 17 августа. Начало фестиваля в 9:00.