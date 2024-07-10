«Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В деревне Луговая, которая находится в Нытвенском городском округе, закрывают Батуровскую общеобразовательную школу, в которой в 2023 году учились 10 детей. В 2024 году набрали еще четыре, то есть всего 14 учеников.
Власти Нытвенского округа проинформировали родителей, что детей будут возить в Чайковскую общеобразовательную школу, структурным подразделением которой Батуровская школа являлась с 2018 года.
Расстояние до станции Чайковская в одну сторону — 25 км по дороге, которую местные жители называют «аварийной». Во время весенней и осенней распутицы дорога бывает непроезжей, в зимнее время на дороге — гололедица и заносы. «Она требует капитального ремонта!» — заявляют родители учеников Батуровской школы. Ежедневно по 2,5 часа обучающиеся будут вынуждены находиться в дороге. При этом мобильная связь отсутствует на протяжении 12 км.
Родители, дети и жители деревни не согласны с закрытием своей школы, которая, по их словам, очень красивая, уютная, и педагоги работают «очень хорошие». «Чиновникам надо искать другой выход из сложившейся ситуации! Без школы исчезнет деревня Луговая!» — говорят жители. В деревне живут 400 человек. С закрытием учебного заведения, уверены жители, закроют и сельскую библиотеку, и Дом Досуга, и избирательный участок, которые находятся в здании школы.
Жители записали видеообращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой сохранить их школу и деревню. В своем обращении они отметили, что с федерального уровня чиновники не раз заявляли о необходимости сохранения деревень, развития сельской инфраструктуры. А это значит, надо сохранять ФАПы, школы, садики, клубы.
В комментариях пользователи соцсетей рекомендуют жителям деревни обращаться к губернатору, который «отстоял свою деревню» (Дмитрий Махонин родом из села Рябинино), а значит, сможет помочь и Луговой.
Редакция Properm.ru направила запрос в Министерство образования Пермского края о причинах закрытия школы в деревне Луговая Нытвенского округа.