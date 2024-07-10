«Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу

Родители, дети и жители деревни не согласны с закрытием своей школы, которая, по их словам, очень красивая, уютная, и педагоги работают «очень хорошие». «Чиновникам надо искать другой выход из сложившейся ситуации! Без школы исчезнет деревня Луговая!» — говорят жители. В деревне живут 400 человек. С закрытием учебного заведения, уверены жители, закроют и сельскую библиотеку, и Дом Досуга, и избирательный участок, которые находятся в здании школы.