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Updated Сегодня, 07:21

В Прикамье жители обратились к премьеру РФ с просьбой спасти их школу и деревню

«Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу

10 июля 2024, 07:19
Фото: предоставлено жителями деревни Луговая

В Прикамье жители обратились к премьеру РФ с просьбой спасти их школу и деревню

В последнее время всё чаще поступает тревожная информация о закрытии школ, детских садов и других учреждений социальной, образовательной, культурной сферы в Пермском крае. Очередная школа, которую намерены закрыть чиновники, находится в деревне Луговая.

В деревне Луговая, которая находится в Нытвенском городском округе, закрывают Батуровскую общеобразовательную школу, в которой в 2023 году учились 10 детей. В 2024 году набрали еще четыре, то есть всего 14 учеников.

Власти Нытвенского округа проинформировали родителей, что детей будут возить в Чайковскую общеобразовательную школу, структурным подразделением которой Батуровская школа являлась с 2018 года.

Расстояние до станции Чайковская в одну сторону — 25 км по дороге, которую местные жители называют «аварийной». Во время весенней и осенней распутицы дорога бывает непроезжей, в зимнее время на дороге — гололедица и заносы. «Она требует капитального ремонта!» — заявляют родители учеников Батуровской школы. Ежедневно по 2,5 часа обучающиеся будут вынуждены находиться в дороге. При этом мобильная связь отсутствует на протяжении 12 км.

Никто не хочет рисковать здоровьем детей, отправляя их на автобусе по разбитой дороге без мобильной связиНикто не хочет рисковать здоровьем детей, отправляя их на автобусе по разбитой дороге без мобильной связи
Никто не хочет рисковать здоровьем детей, отправляя их на автобусе по разбитой дороге без мобильной связи
Фото: предоставлено жителями деревни Луговая

Родители, дети и жители деревни не согласны с закрытием своей школы, которая, по их словам, очень красивая, уютная, и педагоги работают «очень хорошие». «Чиновникам надо искать другой выход из сложившейся ситуации! Без школы исчезнет деревня Луговая!» — говорят жители. В деревне живут 400 человек. С закрытием учебного заведения, уверены жители, закроют и сельскую библиотеку, и Дом Досуга, и избирательный участок, которые находятся в здании школы.

Жители записали видеообращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой сохранить их школу и деревню. В своем обращении они отметили, что с федерального уровня чиновники не раз заявляли о необходимости сохранения деревень, развития сельской инфраструктуры. А это значит, надо сохранять ФАПы, школы, садики, клубы.

В комментариях пользователи соцсетей рекомендуют жителям деревни обращаться к губернатору, который «отстоял свою деревню» (Дмитрий Махонин родом из села Рябинино), а значит, сможет помочь и Луговой.

Редакция Properm.ru направила запрос в Министерство образования Пермского края о причинах закрытия школы в деревне Луговая Нытвенского округа.

Видео: видео предоставлено жителями деревни Луговая
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