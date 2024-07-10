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В ДТП с автобусом до Перми на территории Удмуртии погибли два человека

В ДТП с автобусом до Перми на территории Удмуртии погибли два человека

10 июля 2024, 14:12
Фото: 1MI
Еще 22 участника аварии получили травмы.

Автобус Ижевск-Пермь попал в ДТП в Воткинском районе Удмуртии. Автобус столкнулся с легковым автомобилем около деревни Пихтовка. В транспорте находилось 45 пассажиров, сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

Несколько из них пострадали, им оказывается медицинская помощь, водитель легковушки погиб.

Позже республиканский минздрав уточнил, что два человека погибли в ДТП с автобусом Ижевск-Пермь. Травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей.

Все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации.

По факту происшествия проводят проверку следователи. Они уже выехали на место, выясняются обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#Пермская езда#Дтп#Ижевск#Пермь-ижевск
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