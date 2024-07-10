В ДТП с автобусом до Перми на территории Удмуртии погибли два человека

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Автобус Ижевск-Пермь попал в ДТП в Воткинском районе Удмуртии. Автобус столкнулся с легковым автомобилем около деревни Пихтовка. В транспорте находилось 45 пассажиров, сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.
Несколько из них пострадали, им оказывается медицинская помощь, водитель легковушки погиб.
Позже республиканский минздрав уточнил, что два человека погибли в ДТП с автобусом Ижевск-Пермь. Травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей.
Все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации.
По факту происшествия проводят проверку следователи. Они уже выехали на место, выясняются обстоятельства ДТП.