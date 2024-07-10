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В Госавтоинспекции назвали виновника ДТП с автобусом Ижевск-Пермь

В Госавтоинспекции назвали виновника ДТП с автобусом Ижевск-Пермь

10 июля 2024, 15:56
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Погибшие — водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Виновником ДТП в Удмуртии с автобусом рейса Ижевск-Пермь является погибший водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

10 июля, около 16 часов местного времени (17:00 прм), на 17 км. автодороги Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем, на территории Воткинского района Удмуртии, по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с автобусом Setra, под управлением 43-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля- 53-летняя женщина, погибли. На момент происшествия в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров, предварительно 22 из них получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое детей.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы. Силами пожарных-спасателей МЧС России проводилась деблокировка погибших.

По факту дорожно- транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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#Происшествия#Пермская езда#Дтп#Общественный транспорт
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