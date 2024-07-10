В Госавтоинспекции назвали виновника ДТП с автобусом Ижевск-Пермь

10 июля, около 16 часов местного времени (17:00 прм), на 17 км. автодороги Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем, на территории Воткинского района Удмуртии, по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с автобусом Setra, под управлением 43-летнего водителя.