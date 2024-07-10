В ходе проведения СВО погибли военнослужащие из Березников и Карагая

Константин Коньков родился 28 сентября 1983 года в Верещагино, учился в Карагайской средней школе №2. Пошел по стопам своего отца Андрея Конькова и устроился работать в систему МВД — был инспектором ГИБДД в краевом полку ДПС. В октябре прошлого года мужчина пошел добровольцем по контракту в зону проведения СВО. Служил в 15 гвардейской мотострелковой Александрийской (миротворческой) бригаде «Черные гусары».