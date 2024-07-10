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Posted Сегодня, 04:49

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Сергей Массольд — слева.

В ходе проведения СВО погибли военнослужащие из Березников и Карагая

10 июля 2024, 04:49
Фото: vk.com/karagai_official; vk.com/brz_official; 1MI
Сергей Массольд — слева.

На СВО погибли жители Березников и Карагая Сергей Массольд и Константин Коньков

Прощание и похороны проходят сегодня.

В Карагайском муниципальном округе и Березниках простятся с двумя участниками СВО — Константином Коньковым и Сергеем Массольдом соответственно. Об этом в сообществах «ВКонтакте» сообщили пресс-службы администраций.

Константин Коньков родился 28 сентября 1983 года в Верещагино, учился в Карагайской средней школе №2. Пошел по стопам своего отца Андрея Конькова и устроился работать в систему МВД — был инспектором ГИБДД в краевом полку ДПС. В октябре прошлого года мужчина пошел добровольцем по контракту в зону проведения СВО. Служил в 15 гвардейской мотострелковой Александрийской (миротворческой) бригаде «Черные гусары».

Константин погиб в ноябре прошлого года во время ожесточенных боев под Авдеевкой на территории Донецкой Народной Республики. Прощание с погибшим пройдет сегодня, 10 июля, в 13:00 в Карагайском Доме культуры (село Карагай, ул. Гагарина, 1). Траурный митинг начнется в 13:00.

Прощание с Сергеем Массольдом состоится тоже сегодня — гражданская панихида начнется в 11:00. Церемония пройдет в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Власти Березников рассказали о мужчине немного — известно, что он погиб на СВО в звании рядового.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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