В Московской области разработали походный душ и стиральный мешок для военных

Компания уже выпускает мешки для стирки, а в скором времени планирует начать производство помывочных комплексов. Общий объём инвестиций составляет 160 миллионов рублей, и ожидается, что предприятие будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».