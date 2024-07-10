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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Московской области разработали походный душ и стиральный мешок для военных

10 июля 2024, 08:57
В Московской области запущено производство многофункциональных мешков, которые могут служить стиральной машиной и походным душем.

Производством занимается компания «Пластик Он Лайн» в городе Пушкино, согласно информации от Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Компания уже выпускает мешки для стирки, а в скором времени планирует начать производство помывочных комплексов. Общий объём инвестиций составляет 160 миллионов рублей, и ожидается, что предприятие будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Благодаря открытию новых направлений работы, в муниципальном образовании будет создано ещё около 50 рабочих мест.

Многофункциональные мешки можно использовать для стирки, походного душа, грелки, подушки и вакуумного мешка. Размеры помывочного комплекса будут аналогичны размерам обычной аптечки, что позволит трём-четырём людям быстро помыться.

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