В Оханске в присутствии нетрезвой матери в Каме утонула восьмилетняя девочка

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В Оханске сегодня днём в Каме утонула восьмилетняя девочка. Её нетрезвая мать не уследила за ребенком, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
На берегу Камы женщина с пятью детьми отдыхала в не оборудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как восьмилетняя дочь зашла в воду.
Очевидцы вытащили ребенка из воды и передали врачам. К сожалению, девочка скончалась в больнице.
Следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка по факту утопления ребенка в реке, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебная экспертиза.