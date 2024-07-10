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В Оханске в присутствии нетрезвой матери в Каме утонула восьмилетняя девочка

В Оханске в присутствии нетрезвой матери в Каме утонула восьмилетняя девочка

10 июля 2024, 15:35
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Дети и взрослые купались в непредназначенном для этого месте.
Сюжет
Дети

В Оханске сегодня днём в Каме утонула восьмилетняя девочка. Её нетрезвая мать не уследила за ребенком, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

На берегу Камы женщина с пятью детьми отдыхала в не оборудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как восьмилетняя дочь зашла в воду.

Очевидцы вытащили ребенка из воды и передали врачам. К сожалению, девочка скончалась в больнице.

Следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка по факту утопления ребенка в реке, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В настоящее время следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебная экспертиза.

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#Происшествия#Дети#Кама#Оханск
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