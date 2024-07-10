В Перми автобус № 6 высадил пассажиров из-за аварии

Транспортное средство остановилось около пересечения улиц Крисанова и Петропавловской. По словам жительницы Перми, пострадавших в ходе инцидента не было, столкновения она не почувствовала. Некоторые пассажиры вышли из автобуса прямо на проезжую часть.