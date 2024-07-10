Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:29
Вчера, 9 июля примерно в 12:40, в Перми автобус № 6 высадил пассажиров из-за аварии. Об этом сообщило издание «АиФ» со ссылкой на свидетелей.
Транспортное средство остановилось около пересечения улиц Крисанова и Петропавловской. По словам жительницы Перми, пострадавших в ходе инцидента не было, столкновения она не почувствовала. Некоторые пассажиры вышли из автобуса прямо на проезжую часть.
В департаменте транспорта Перми изданию назвали причину экстренной остановки автобуса № 6. «Водитель автобуса маршрута № 6 был вынужден применить экстренное торможение из-за подрезавшего его автомобиля. Столкновения удалось избежать, однако водитель остановил автобус для оценки состояния пассажиров, а также наличия повреждений», — рассказали в пресс-службе городского ведомства.
Спустя некоторое время движение по этому маршруту было восстановлено.