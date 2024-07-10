properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину

В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину

10 июля 2024, 13:44
Фото: 1MI
С подменным мясом изготовили и продали пасту карбонара.

В Перми ООО «Большая Семья» подменило в производстве говядину более дешевой свининой. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий». 2 июля уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1.2 кг пасты карбонары, где вид продукции «готовая продукция из говядины», в качестве сырья используется продукция «ветчина» и «бекон». Аналогично оформлено 16 ветеринарных сопроводительных документов.

Выработанная продукция была направлена в розничную сеть ООО «Большая Семья» в Перми для дальнейшей реализации конечному потребителю.

По мнению специалистов Россельхознадзора налицо — нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

5 июля Управлением «Большой семье» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС ВетИС.

ООО «Большая семьЯ» управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера, ранее входившими в сеть «Семья».

Читайте также:
Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафеВ Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтому
#Экономика#Пермь#Россельхознадзор#Семья#Трк семья#Ритейл
Подпишитесь
Бывший поставщик обедов в пермские больницы пожаловался на конкурента из Удмуртии
Сегодня, 12:16
Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний
Сегодня, 10:54
В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтому
Сегодня, 11:31
В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ
Сегодня, 08:42
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
Сегодня, 07:19
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Сегодня, 11:19