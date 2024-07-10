В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Перми ООО «Большая Семья» подменило в производстве говядину более дешевой свининой. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Нарушение было выявлено в ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий». 2 июля уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1.2 кг пасты карбонары, где вид продукции «готовая продукция из говядины», в качестве сырья используется продукция «ветчина» и «бекон». Аналогично оформлено 16 ветеринарных сопроводительных документов.
Выработанная продукция была направлена в розничную сеть ООО «Большая Семья» в Перми для дальнейшей реализации конечному потребителю.
По мнению специалистов Россельхознадзора налицо — нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
5 июля Управлением «Большой семье» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС ВетИС.
ООО «Большая семьЯ» управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера, ранее входившими в сеть «Семья».