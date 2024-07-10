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Updated Сегодня, 10:08

В Перми обновят 85 остановок

В Перми обновят 85 остановок

10 июля 2024, 10:06
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
На остановочных павильонах будут табло, освещение, разъемы для зарядки и тревожные кнопки

За ближайшие два года в Перми установят 85 новых остановок с дополнительными сервисами. Об этом сообщает глава города Эдуард Соснин.

Остановочные павильоны будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой, отмечает мэр.

Обновление павильонов будет производиться не только в центре, но и во всех районах Перми. Установить их планируется в течение ближайших двух лет, часть остановочных павильонов установят уже в этом году.

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#Пермская езда#Пермь#Остановки#Транспорт
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