В Перми обновят 85 остановок

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
За ближайшие два года в Перми установят 85 новых остановок с дополнительными сервисами. Об этом сообщает глава города Эдуард Соснин.
Остановочные павильоны будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой, отмечает мэр.
Обновление павильонов будет производиться не только в центре, но и во всех районах Перми. Установить их планируется в течение ближайших двух лет, часть остановочных павильонов установят уже в этом году.