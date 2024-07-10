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В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов

В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов

10 июля 2024, 07:29
Фото: Телеграм-канал «Красим забор»
Сервисы кикшеринга прекратили работу в городе в апреле текущего года.
Сюжет
Гордума

Граффити в поддержку электросамокатов появилось в музее авиации Перми. Об этом сообщил телеграм-канал «Большая Пермь». Надпись «Верните электросамовары» является отсылкой к распространенной путанице в интернете. Слово «электросамокат» автозамена исправляет на «электросамовар».

По словам источника Properm.ru, участники арт-группы «Красим забор» не имеют отношения к «Электросамоварам». Автором работы является директор музея Сергей Павлов.

В апреле этого года сервисы кикшеринга прекратили работу в краевой столице. В марте гордума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею властей о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах города.

Фото: Телеграм-канал «Красим забор»
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#Интернет#Пермь#Благоустройство#Гордума#Граффити#Электросамокаты#Арт-группа#Кикшеринг#Электросамовары#Путаница#Красим забор#Сергей Павлов
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