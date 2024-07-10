В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Граффити в поддержку электросамокатов появилось в музее авиации Перми. Об этом сообщил телеграм-канал «Большая Пермь». Надпись «Верните электросамовары» является отсылкой к распространенной путанице в интернете. Слово «электросамокат» автозамена исправляет на «электросамовар».
По словам источника Properm.ru, участники арт-группы «Красим забор» не имеют отношения к «Электросамоварам». Автором работы является директор музея Сергей Павлов.
В апреле этого года сервисы кикшеринга прекратили работу в краевой столице. В марте гордума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею властей о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах города.