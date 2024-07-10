В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов

В апреле этого года сервисы кикшеринга прекратили работу в краевой столице. В марте гордума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею властей о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах города.