В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ

Как сообщил владелец Парка Горького Рашид Габдуллин, у парка есть документ стратегического развития озеленения парка на 25 лет, разработанный экспертами еще в 2017 году. Среди рекомендаций есть увеличение нижнего и среднего яруса деревьев. Администрация парка следует этим указаниям и удаляет только аварийные деревья. Также есть участки без регулярного выкашивания травы.