В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Перми с Парка имени Горького следует снять статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), сообщила на экологической встрече бывший начальник управления по экологии города Вера Сединина. По ее мнению, участок скорее является сквером, нежели полноценным ООПТ.
В комментарии под постом экоактивиста, координатора проекта «Сад соловьев речки Уинки» Надежды Баглей жители Перми возмутились выдвинутой инициативе. «Сначала статус ООПТ снимут, а потом деревья вырубят и пустят под какую-нибудь застройку», — пишет жительница Перми
Как сообщил владелец Парка Горького Рашид Габдуллин, у парка есть документ стратегического развития озеленения парка на 25 лет, разработанный экспертами еще в 2017 году. Среди рекомендаций есть увеличение нижнего и среднего яруса деревьев. Администрация парка следует этим указаниям и удаляет только аварийные деревья. Также есть участки без регулярного выкашивания травы.
Начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев сказал, что стратегия развития озеленения парка от 2017 уже устарела. Власти Перми отзывают свое согласование этого документы и возлагают на арендатора создание нового стратегического документа, детально согласованного с управлением экологии города.
Большая часть деревьев парка представляет собой восьмидесятилетние липы. По словам Андреева, ждать, пока они сами начнут падать, не стоит. Нужно производить поэтапную замену этих деревьев. Кроме того, нужно уделить особое внимание соотношению запечатанной и озелененной территории, заложенное в существующем положении об ООПТ. Это положено возможно обновиться в сторону роста площади озеленения.
— Оставьте наш Парк Горького в покое. Он нам очень нужен! И прекрасен именно своими возрастными деревьями. Они совсем не старые, могут жить долго. В аптекарском огороде в Москве, и в Греции, Турции, видела систему укрепления ещё более возрастных деревьев. Не надо ничего вырубать! Надоели уже со своим варварским «благоустройством». В сквер на Сибирской до сих пор больно заходить, — написала пермячка в комментариях.
Представитель пермского общества охраны природы Юлия Хохлова предложила больше внимания уделить экопросвещению в парке и расширить экологические практики, такие как Трухлявый заповедник, Домики для птиц и насекомых, использование листвы и растительных остатков. баглей поддержала идею Хохловой.
Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГСХА Наталья Молганова-Овеснова порекомендовала проведение регулярного фитосанитарного мониторинга в целях выявления конкретных деревьев, которым нужен специальное обследование и уход.
«Таким образом мы видим, что наше городское экологическое сообщества очень неоднородно и мнение о дальнейшей судьбе парка у нас очень разное. Хотя в целом все согласны, что деревья парка — это большая ценность», — написала Надежда Баглей во ВКонтакте.