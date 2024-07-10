В Перми у автобуса №60 появятся дополнительные маршруты

Дополнительные автобусы будут ходить в будние дни. Утренний рейс будет стартовать от остановки «ул. Адмирала Ушакова» до «Садовой». Вечерний рейс будет ходить в центр города от остановки «Садовая» по двум направлениям. Автобусы до остановки «Садовая» будут помечены звездочкой для удобства ориентации.