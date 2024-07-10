В Перми у автобуса №60 появятся дополнительные маршруты

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
С 15 июля по маршруту №60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» будут курсировать дополнительные автобусы. Об этом просили жители Кировского района и работники Пермского порохового завода, сообщает департамент транспорта администрации города.
Дополнительные автобусы будут ходить в будние дни. Утренний рейс будет стартовать от остановки «ул. Адмирала Ушакова» до «Садовой». Вечерний рейс будет ходить в центр города от остановки «Садовая» по двум направлениям. Автобусы до остановки «Садовая» будут помечены звездочкой для удобства ориентации.
Ранее в Перми уже скорректировали время отправления маршрута №17, идущего от Ул. 1905 года до микрорайона Ива. Время отправлений будет меняться в зависимости от трафика на дорогах.