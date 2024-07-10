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Updated Сегодня, 09:32

В Перми у автобуса №60 появятся дополнительные маршруты

В Перми у автобуса №60 появятся дополнительные маршруты

10 июля 2024, 09:30
Маршрут получит утренний рейс между остановками «ул.Ушакова» и «Садовая».

С 15 июля по маршруту №60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» будут курсировать дополнительные автобусы. Об этом просили жители Кировского района и работники Пермского порохового завода, сообщает департамент транспорта администрации города.

Дополнительные автобусы будут ходить в будние дни. Утренний рейс будет стартовать от остановки «ул. Адмирала Ушакова» до «Садовой». Вечерний рейс будет ходить в центр города от остановки «Садовая» по двум направлениям. Автобусы до остановки «Садовая» будут помечены звездочкой для удобства ориентации.

Ранее в Перми уже скорректировали время отправления маршрута №17, идущего от Ул. 1905 года до микрорайона Ива. Время отправлений будет меняться в зависимости от трафика на дорогах.

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#Автобус#Пермский пороховой завод#Департамент транспорта#Расписание#Маршрут
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