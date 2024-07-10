В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтому

Впрочем, издание приводит и еще одну версию того, почему фестиваль был переименован. Это может быть связано с прошлогодним решением Верховного суда РФ о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и принятым ранее федеральным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Радужный флаг является символом запрещенного в России сообщества. В начале прошлого года от названия «Радуга» отказался один из петербургских театральных фестивалей. В «Пермской синематеке» утверждают, что решение о смене названия пермского кинофестиваля не связано с запрещенным в России и признанным экстремистским движением ЛГБТ.