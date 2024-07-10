В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтому

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Министерство культуры Пермского края одобрило переименование кинофестиваля «Радуга Прикамья-2024» в краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «5.6»., Смена названия связана с изменением статуса и формата мероприятия, сообщил «Коммерсант-Прикамье» президент фестиваля Павел Печенкин.
«Новое название фестиваля связано со значением диафрагмы объектива кинокамеры. Именно значение диафрагмы 5,6 чаще всего является наиболее популярным и оптимальным для съемки. Кинолюбители часто слабо разбираются в тонкостях операторского мастерства. Новое название будет точнее отражать профессиональную специфику фестиваля», — пояснил изданию режиссер. Обновленный фестиваль предполагает одновременно обучение, проведение мастер-классов и показ фильмов начинающих режиссеров на максимально возможную аудиторию по всему Пермскому краю.
Впрочем, издание приводит и еще одну версию того, почему фестиваль был переименован. Это может быть связано с прошлогодним решением Верховного суда РФ о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и принятым ранее федеральным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Радужный флаг является символом запрещенного в России сообщества. В начале прошлого года от названия «Радуга» отказался один из петербургских театральных фестивалей. В «Пермской синематеке» утверждают, что решение о смене названия пермского кинофестиваля не связано с запрещенным в России и признанным экстремистским движением ЛГБТ.
Краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья» проводится с 2007 года. В программе обычно — игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино, которое снимают авторы из Пермского края.