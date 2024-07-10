properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей

В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей

10 июля 2024, 07:14
Фото: группа Вконтакте Администрация Бардымского муниципального округа
Альберту Рангулову было 42 года

9 июля в селе Краснояр-2 Бардымского округа прошли похороны рядового Альберта Рангулова, который скончался в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация Бардымского муниципального округа.

Мужчина родился 7 февраля 1982 года в Бардымском районе. После окончания местной школы поступил в училище в Сургуте, где обучался на водителя.

После окончания учебы устроился на работу в компанию «Сургутнефтегаз». В августе прошлого года он вступил на контрактную службу.

Рядовой Альберт Рангулов погиб 18 марта 2024 года в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач на территориях Донецкой и Луганской областей. У мужчины остались жена и двое детей.

Читайте также:
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением ШистеровымВ Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем НовиньковымВ ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев
#Пермский край#Сво#Похороны#Бардымский район#Специальная военная операция#Бардымский округ
Подпишитесь
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
Сегодня, 07:19
Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары
Сегодня, 05:53
Автор одного из пермских Telegram-каналов осужден за разжигание ненависти к мигрантам
Сегодня, 05:38
«Наши дети будут нарасхват». Интервью с директором Пермской краевой музыкальной школы
Сегодня, 03:00
Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх
Сегодня, 06:46
Генеральным директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин
Сегодня, 05:13