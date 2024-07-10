В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
9 июля в селе Краснояр-2 Бардымского округа прошли похороны рядового Альберта Рангулова, который скончался в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация Бардымского муниципального округа.
Мужчина родился 7 февраля 1982 года в Бардымском районе. После окончания местной школы поступил в училище в Сургуте, где обучался на водителя.
После окончания учебы устроился на работу в компанию «Сургутнефтегаз». В августе прошлого года он вступил на контрактную службу.
Рядовой Альберт Рангулов погиб 18 марта 2024 года в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач на территориях Донецкой и Луганской областей. У мужчины остались жена и двое детей.