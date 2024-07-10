В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года

Программа семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома в России продлена до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка составляет 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.