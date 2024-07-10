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В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года

В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года

10 июля 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Действие прошлой программы прекратилось 1 июля текущего года.

Программа семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома в России продлена до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка составляет 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.

Как рассказали в пресс-службе Минфина России, сумма кредита по программе — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос составит 20%, при рождении ребенка можно рефинансировать кредит, который выдан ранее.

Кроме того, получить семейную ипотеку на новостройки могут:

  • семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
  • семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития;
  • семьи, где есть ребенок-инвалид.

Россияне из указанных категорий также смогут построить индивидуальный дом или приобрести его, но только по 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.

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