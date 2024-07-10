В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Программа семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома в России продлена до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка составляет 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.
Как рассказали в пресс-службе Минфина России, сумма кредита по программе — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос составит 20%, при рождении ребенка можно рефинансировать кредит, который выдан ранее.
Кроме того, получить семейную ипотеку на новостройки могут:
Россияне из указанных категорий также смогут построить индивидуальный дом или приобрести его, но только по 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.