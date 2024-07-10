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В школы Перми зачислено более 12,6 тысячи первоклассников

В школы Перми зачислено более 12,6 тысячи первоклассников

10 июля 2024, 11:02
Фото: 1MI
В рамках второго этапа зачисления, до 5 сентября, можно подать документы в любую школу города.

По итогам первого этапа приемной кампании в школы Перми зачислено более 12,6 тысяч первоклассников. С 6 июля начался второй этап приема в первые классы пермских школ, сообщает администрация Перми.

С 6 июля по 5 сентября родители могут подать документы на свободные места в любую школу не по месту жительства. Подать заявление можно с помощью портала «Госуслуги», в МФЦ или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Для подачи заявления понадобятся паспорт, свидетельство о рождении первоклассника и название выбранной школы.

Как сообщал портал Properm.ru со ссылкой на родителей, в 2024 году «творится что-то странное», в школах не хватает мест, отказывают тем, кто живет и прописан в домах, прикрепленных к учебным заведениям. Такая ситуация сложилась повсеместно: в микрорайоне Городские горки, на Парковом, в Свердловском районе.

Например, школа №112: зачислили 50 детей, а 100, несмотря на прописку и прикрепление домов к школе, получили отказ. В гимназии №5 отказ у 50 человек, зачислено 78. В 116-й школе отказали девяти детям. В «Точке» на бульваре Гагарина мест нет.

Как сообщили Properm.ru в городском департаменте образования, количество мест в школах определено проектной мощностью зданий и возможностями организации обучения детей в две смены. В Перми практикуется двойное закрепление территорий за школами. Учитывая фактические заявки от родителей первоклассников увеличивается школам муниципальное задание с учётом имеющихся помещений.

В департаменте утверждают, что «в целом в городе для всех детей имеются места в школах». И в настоящее время, в том числе в Мотовилихинском районе, имеются свободные места. Все первоклассники будут зачислены в школы и начнут обучение 1 сентября.

В случаях, если в школе, в которую планировали родители подать заявление, отсутствует место, ведётся индивидуальное консультирование и сопровождение специалистами отделов образования районов.

Также в департаменте напоминают, что в городе реализуется проект «Я выбираю школу», в рамках которого для ребят имеется возможность в пятом и седьмом классе поступить в школы в любом районе города в профильные классы и классы с углублённым изучением предметов.

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#Касается каждого#Пермь#Образование#Школа#Дети
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