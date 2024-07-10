В школы Перми зачислено более 12,6 тысячи первоклассников

С 6 июля по 5 сентября родители могут подать документы на свободные места в любую школу не по месту жительства. Подать заявление можно с помощью портала «Госуслуги», в МФЦ или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Для подачи заявления понадобятся паспорт, свидетельство о рождении первоклассника и название выбранной школы.