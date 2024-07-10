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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Врач-диетолог заявила, что вертел для шаурмы — причина кишечных заболеваний

10 июля 2024, 09:27
Мысль об отказе от использования вертела для приготовления мяса в шаурме представляется весьма рациональной и актуальной.

Ведь именно на вертикальном шампуре скапливается множество опасных бактерий и микроорганизмов, провоцирующих развитие кишечной палочки и дизентерии. Об этом в разговоре с корреспондентом Regions сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, использование вертела, на котором жарят мясо для шаурмы, является весьма рискованным.

«Вертел постоянно контактирует с сырым мясом, и после использования его не всегда тщательно моют и обрабатывают. Следовательно, на его поверхности остаются микроорганизмы, которые способны вызывать острые кишечные инфекции, такие как кишечная палочка и дизентерия», — предупреждает врач-диетолог.

Соломатина отметила, что мясо, нанизанное на вертел, часто помещается в холодильник, а не реализуется в течение суток. К утру следующего дня продукт начинает портиться, ухудшаются его вкусовые качества, и он становится непригодным для употребления.

«Вы можете оказаться на больничной койке после употребления мяса с грязного вертела. Не исключен даже летальный исход, если продукт испорчен», — предостерегает врач.

Соломатина призывает отказаться от использования вертела и готовить мясо для шаурмы либо в печи, либо на гриле, чтобы обезопасить себя от тяжелых кишечных инфекций.

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