За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
За год средняя заработная плата водителя-дальнобойщика в Перми увеличилась на 24%, составив 165 тыс. рублей в месяц. Эта профессия возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в Перми за первое полугодие 2024 года, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на экспертов «Авито Работа».
Второе место по уровню заработной плате заняла профессия шлифовщика со средней зарплатой для новых работников в 124,7 тыс. рублей, что на 41% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Третьего места удостоилась зарплата водителя бульдозера — 123,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 28%.
Отмечается, что в топ-5 рабочих специальностей с высокой заработной платой в краевой столице вошли токарь (114,5 тыс. руб.) и фрезеровщик (110,7 тыс. руб.).