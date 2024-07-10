За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%

Второе место по уровню заработной плате заняла профессия шлифовщика со средней зарплатой для новых работников в 124,7 тыс. рублей, что на 41% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Третьего места удостоилась зарплата водителя бульдозера — 123,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 28%.