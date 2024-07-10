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За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%

За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%

10 июля 2024, 04:34
Фото: 1MI
Средняя зарплата водителя-дальнобойщика составила 165 тыс. рублей в месяц.

За год средняя заработная плата водителя-дальнобойщика в Перми увеличилась на 24%, составив 165 тыс. рублей в месяц. Эта профессия возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в Перми за первое полугодие 2024 года, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на экспертов «Авито Работа».

Второе место по уровню заработной плате заняла профессия шлифовщика со средней зарплатой для новых работников в 124,7 тыс. рублей, что на 41% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Третьего места удостоилась зарплата водителя бульдозера — 123,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 28%.

Отмечается, что в топ-5 рабочих специальностей с высокой заработной платой в краевой столице вошли токарь (114,5 тыс. руб.) и фрезеровщик (110,7 тыс. руб.).

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#Пермь#Заработная плата#Дальнобойщики#Токарь#Водитель-дальнобойщик#Шлифовщик#Водитель бульдозера#Фрезеровщик
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