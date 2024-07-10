Житель Юго-Камского вырастил 50 кустов конопли и пострадал за это

В сентябре прошлого года в ходе проверки оперативной информации полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали мужчину, который незаконно выращивал и хранил наркосодержащие растения в своем доме. При проведении обыска в доме были обнаружено 50 кустов конопли и сушёная конопля, а также оборудование и удобрения для культивирования.