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Житель Пермского края осуждён за разведение конопли и изготовление марихуаны

Житель Юго-Камского вырастил 50 кустов конопли и пострадал за это

10 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI

Житель Пермского края осуждён за разведение конопли и изготовление марихуаны

Мужчина выращивал зелье для личного потребления.

Пермский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю поселка Юго-Камский. Мужчина признан виновным в разведении конопли и изготовлении наркотиков, сообщают в ГУ МВд по Пермскому краю.

В сентябре прошлого года в ходе проверки оперативной информации полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали мужчину, который незаконно выращивал и хранил наркосодержащие растения в своем доме. При проведении обыска в доме были обнаружено 50 кустов конопли и сушёная конопля, а также оборудование и удобрения для культивирования.

Результатами экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством — марихуаной и частями конопли. Общая масса запрещенных веществ составила свыше 285 граммов.

Мужчина пояснил, что длительное время страдает наркотической зависимостью, поэтому приобрел семена конопли в интернете для личного потребления. Запрещенные растения выращивал в частном доме, придомовых постройках и земельном участке, уход за ними осуществлял самостоятельно.

Судом югокамец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и ч. 2 ст. 228 «Незаконное хранение, растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Наркотики
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