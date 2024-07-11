Бывший директор «Порта Пермь» снова просит вернуть дело прокурору

Марек Кинцл обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта по июнь 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.