Бывший директор «Порта Пермь» снова просит вернуть дело прокурору

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:49
В процессе по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард вновь сделана попытка вернуть дело прокурору для проведения дополнительного расследования, стало известно журналисту Properm.ru. Эти данные подтвердили представители гособвинения.
Сегодня на заседании был объявлен перерыв для формирования позиции обвинения по вопросу на срок до 30 июля. Об этом ходатайствовали обвиняемый Марек Кинцл, бывший директор «Порта Пермь» и его адвокат Александр Струков.
Знакомые с процессом собеседники журналиста Properm.ru утверждают, что таким образом выстраивается позиция защиты Кинцла, пытающегося доказать, что вся вина лежит на бенефициаре сделке Чарльзе Алексее Баттлере. Другие собеседники сомневаются, что это ходатайство будет удовлетворено: дело уже один раз возвращалось в прокуратуру по решению Дзержинского районного суда, но апелляционная и кассационная инстанции вернули дело на рассмотрение.
В начале рассмотрения дела Кинцл ходатайствовал о рассмотрении дела в общем порядке. с изучением всех обстоятельств хищения имущества.
Марек Кинцл обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта по июнь 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.
До 2002 года грузовой порт «Пермь» принадлежал государству, потом был акционирован. Совокупным пакетом в 92,11% голосующих акций частного АО «Порт Пермь» получил гражданин Великобритании Чарльз Александр Батлер. В совете директоров в разное время были сам Батлер, его сестра Катрин Батлер, его гражданская супруга Ева Хлумова и доверенное лицо Нинел Схейбалова. В 2024 году по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Пермского края отменил итоги приватизации и передачи имущества порта, это решение устояло в апелляционном суде.
В 2016 году Марек Кинцл уже был осужден за злоупотребление полномочиями при управлении имуществом «Порта Пермь», эта судимость уже погашена. Директор порта Алексей Мальцев в 2021 году был осужден за уклонение от налогов и оштрафован. Гражданин Великобритании Чарльз Алексей Батлер во время расследования дела объявлялся в розыск, но из-за истечения сроков давности избежал уголовного преследования.