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Для участия в авиашоу в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»

Для участия в авиашоу «Крылья Пармы» в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»

11 июля 2024, 03:50
Фото: телеграм-канал АГВП «СТРИЖИ»

Для участия в авиашоу в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»

Мероприятие состоится 13 июля.

В Пермь прибыла авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» для участия в фестивале «Крылья Пармы», об этом сообщили летчики в своем официальном телеграм-канале. Мероприятие состоится 13 июля на аэродроме «Фролово».

Фотографию с поршневым самолетом участники фестиваля подписали: «Здравствуй, Пермский край!». Напомним, мероприятие пройдет в Пермском округе с 13:00 до 18:00. Помимо «Стрижей», также выступят группа «Первый полёт», пилоты на паре учебно-тренировочных самолетов Л-39, представители Федерации парашютного спорта, пилотажная группа «ЯК-59».

Фото: телеграм-канал АГВП «СТРИЖИ»
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#Пермь#Пермский край#Фестиваль#Крылья Пармы#Авиация#Аэродром#Стрижи#Фролово#Пилотаж#Поршневой самолет#Первый полёт#Л-39#Федерация парашютного спорта#ЯК-59
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