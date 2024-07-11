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Экс-депутат предложил изгнать бесов из замка Пугачёвой в Подмосковье

11 июля 2024, 05:42
Экс-депутат Роман Худяков в своем Telegram-канале предложил изъять замок Аллы Пугачёвой в Подмосковье и провести в нем церковный обряд освящения для «изгнания бесов».

Он заявил, что не все бесы уехали с Пугачёвой за границу, и отметил, что Примадонна «оскорбила священнослужителей Русской православной церкви».

Худяков выразил сомнение, что Пугачева будет защищена своими связями с топ-менеджерами и чиновниками, и подчеркнул, что процесс признания ее иноагентом уже начался, пишет Pravda.Ru. Он также отметил, что Пугачеву может расстроить только «удар по кошельку» через изъятие имущества, так как она защищает свои счета и недвижимость за границей.

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