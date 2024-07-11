Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Он заявил, что не все бесы уехали с Пугачёвой за границу, и отметил, что Примадонна «оскорбила священнослужителей Русской православной церкви».
Худяков выразил сомнение, что Пугачева будет защищена своими связями с топ-менеджерами и чиновниками, и подчеркнул, что процесс признания ее иноагентом уже начался, пишет Pravda.Ru. Он также отметил, что Пугачеву может расстроить только «удар по кошельку» через изъятие имущества, так как она защищает свои счета и недвижимость за границей.