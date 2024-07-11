Экс-депутат предложил изгнать бесов из замка Пугачёвой в Подмосковье

Худяков выразил сомнение, что Пугачева будет защищена своими связями с топ-менеджерами и чиновниками, и подчеркнул, что процесс признания ее иноагентом уже начался, пишет Pravda.Ru. Он также отметил, что Пугачеву может расстроить только «удар по кошельку» через изъятие имущества, так как она защищает свои счета и недвижимость за границей.