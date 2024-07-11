«ЕвроХим» выпустил в реки Пермского края более 27 тысяч мальков стерляди

Стерлядь — это крупная ценная рыба семейства Осетровые. Размер одной особи может достигать 125 см при весе до 16 кг. По словам специалистов, самые крепкие рыбы проживут до 30 лет и достигнут 16 кг. А через пять лет, когда стерлядь пойдет на нерест, каждая особь отложит до 140 тыс. икринок. Тогда популяция редкого вида, занесенного в Красную книгу Пермского края, еще увеличится.