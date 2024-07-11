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«ЕвроХим» выпустил в реки Пермского края более 27 тысяч мальков стерляди

«ЕвроХим» выпустил в реки Пермского края более 27 тысяч мальков стерляди

11 июля 2024, 05:33
Фото: пресс-служба компании «ЕвроХим»
Предприятие активно подключается к экологическим инициативам.

Сегодня, 10 июля, в деревне Вогулка и в селе Пыскор Березниковского городского округа прошла масштабная экологическая акция. Представители отдела охраны окружающей среды выпустили в водоемы Камского водохранилища более 27,5 тыс. мальков стерляди.

Ольга Озолина, начальник отдела охраны окружающей среды «ЕвроХим-УКК»:

— Забота об окружающей среде и поддержание экологического баланса — важнейшая задача предприятия. Выпуск молоди стерляди — это эффективный инструмент по сохранению водных биоресурсов, это также способствует увеличению популяции видов рыб.

Стерлядь — это крупная ценная рыба семейства Осетровые. Размер одной особи может достигать 125 см при весе до 16 кг. По словам специалистов, самые крепкие рыбы проживут до 30 лет и достигнут 16 кг. А через пять лет, когда стерлядь пойдет на нерест, каждая особь отложит до 140 тыс. икринок. Тогда популяция редкого вида, занесенного в Красную книгу Пермского края, еще увеличится.

Фото: пресс-служба компании «ЕвроХим»

Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» регулярно восполняет водные ресурсы Прикамья — это является одним из приоритетных направлений социальной политики. Предприятие активно подключается к экологическим инициативам и внесло весомый вклад в экосистему Пермского края. Начиная с 2013 года, «ЕвроХим-УКК» выпустил в реки региона почти 300 тыс. молоди рыбы: мальков, щуки, стерляди и судака.

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