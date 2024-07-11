Фонды пермской галереи будут переезжать в новое здание около полутора лет

Объект строится в районе «Завода Шпагина», общая площадь новой галереи — 21,6 тыс. кв. м. Эта площадь в семь раз больше той, которая была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. Перевоз экспонатов планировали начать уже в начале октября 2023 года. Но сроки строительства были сдвинуты минимум на год.