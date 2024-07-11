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Фонды пермской галереи будут переезжать в новое здание около полутора лет

Фонды пермской галереи будут переезжать в новое здание около полутора лет

11 июля 2024, 06:40
Фото: properm.ru
Первые выставки на новом месте откроются этой осенью.
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Галерея

Пермская галерея подготовила планы по переезду фондов в новое здание, которое строится на заводе Шпагина. Полный переезд фондов займет от года до полутора, сообщила директор галереи Юлия Тавризян в эфире «Вести ФМ». Внимание на интервью первым обратило ИА «Текст».

В фондах пермской галереи насчитывается 62 тысячи экспонатов.

Первые выставки в новом здании галерея готовится представить уже в этом году. После открытия новые экспозиции будут открываться с шагом в два месяца.

В конце января этого года было заявлено, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года. Об этом в ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщил глава региона.

Объект строится в районе «Завода Шпагина», общая площадь новой галереи — 21,6 тыс. кв. м. Эта площадь в семь раз больше той, которая была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. Перевоз экспонатов планировали начать уже в начале октября 2023 года. Но сроки строительства были сдвинуты минимум на год.

В марте 2021 года региональные власти заявили, что контракт на строительство здания художественной галереи в Перми на сумму 4,2 млрд рублей может быть заключен с компанией «ЛимакМаращСтрой». Изначально стоимость объекта по контракту составляла 4,25 млрд рублей, сейчас по данным системы госзакупок она выросла до 6,1 млрд рублей.

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#Пермь#Галерея#Культура#Пермская галерея
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