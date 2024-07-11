Генпрокуратура РФ взыскала с топ-менеджеров «Мотовилихи» 2,7 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Свердловский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании свыше 2,7 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и совладельцев ПАО «Мотовилихинские заводы» и их родственников, сообщают журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Ответчиками по делу были признаны восемь человек. Прокуратура считает, что с 2002 года они участвовали в схеме по выводу активов общества на подконтрольные организации, а также обременили предприятие кредитами. В списке ответчиков кроме экс-директора предприятия Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов.
Сейчас в арбитраже суде по делу о банкротстве приостановлено рассмотрение требования ИФНС №21 к Сарксяну на 3,8 млрд рублей до вступления в силу решения Свердловского районного суда по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о требовании на ту же сумму к восьми физлицам, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.