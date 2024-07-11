Генпрокуратура РФ взыскала с топ-менеджеров «Мотовилихи» 2,7 миллиарда рублей

Ответчиками по делу были признаны восемь человек. Прокуратура считает, что с 2002 года они участвовали в схеме по выводу активов общества на подконтрольные организации, а также обременили предприятие кредитами. В списке ответчиков кроме экс-директора предприятия Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов.