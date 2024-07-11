Главой Мотовилихинского района Перми назначили Андрея Чернятьева

Предыдущему главе Мотовилихинского района Игорю Сальникову контракт не продлили. Ранее сообщалось, что решение не продлевать контракт Сальникову власти Перми приняли в июне. Его контракт истекал 25 июня. Информация, что контракт с Сальниковым могут не продлить, появилась еще в апреле этого года.