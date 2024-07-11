Главой Мотовилихинского района Перми назначили Андрея Чернятьева

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Перми главой Мотовилихинского района назначили заместителя главы Пермского округа, начальника управления территориальной безопасности администрации Пермского округа Андрея Чернятьева. К своим обязанностям он приступит на следующей неделе, 16 июля. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Предыдущему главе Мотовилихинского района Игорю Сальникову контракт не продлили. Ранее сообщалось, что решение не продлевать контракт Сальникову власти Перми приняли в июне. Его контракт истекал 25 июня. Информация, что контракт с Сальниковым могут не продлить, появилась еще в апреле этого года.
Напомним, ранее Чернятьев работал в полиции. Большая часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Прикамья. В 2021 году Чернятьева назначили исполняющим обязанности замглавы Пермского района, в 2022 году он избавился от приставки «и.о.».
С 2021 года Андрей Чернятьев занимается курированием вопросов безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа.