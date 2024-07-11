Испытание оводами и солнцем. Появились фото со съемок «Батя 2. Дед» в селе Прикамья

Как рассказали в компании Good Story Media, съемочной группе не смогли помешать ни проливные дожди и палящее солнце, ни нашествие комаров и оводов. В один из свободных от съемок вечеров участники процесса устроили музыкальный джем-сейшн, в котором участвовал и Евгений Цыганов. Актер увлекается музыкой, у него есть своя группа «Ме4та».