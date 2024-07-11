Испытание оводами и солнцем. Появились фото со съемок «Батя 2. Дед» в селе Прикамья

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Published Сегодня, 05:57
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В минувший вторник, 9 июля, завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» в селе Кын Пермского края. В селе Кын снимались сцены с участием Деда и внука (его роль сыграл Андрей Андреев). Роль 76-летнего Деда в кинопроекте исполнил 45-летний известный российский актер Евгений Цыганов.
Алексей Литвиненко, соавтор сценария и креативный продюсер фильма:
— Несмотря на то, что само село Кын достаточно небольшое, местность здесь пересеченная, в дождь еще и дороги размыло, поэтому самая большая сложность для нас была доставить группу и оборудование вовремя на точку съемки, но все это мелочи, мы справились со всем, и результат нас уже очень радует. Огромное удовольствие наблюдать за тандемом Жени и Андрея, они классно сработались. Многие сцены мы снимали с двух-трех дублей!
Как рассказали в компании Good Story Media, съемочной группе не смогли помешать ни проливные дожди и палящее солнце, ни нашествие комаров и оводов. В один из свободных от съемок вечеров участники процесса устроили музыкальный джем-сейшн, в котором участвовал и Евгений Цыганов. Актер увлекается музыкой, у него есть своя группа «Ме4та».
Съемки комедии продолжатся в Москве и Московской области. Премьера фильма «Батя 2. Дед» состоится в 2025 году.