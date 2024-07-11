properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Появились фото со съемок фильма «Батя 2. Дед» в селе Кын Пермского края

Испытание оводами и солнцем. Появились фото со съемок «Батя 2. Дед» в селе Прикамья

11 июля 2024, 05:57
Фото: Good Story Media

Появились фото со съемок фильма «Батя 2. Дед» в селе Кын Пермского края

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

В минувший вторник, 9 июля, завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» в селе Кын Пермского края. В селе Кын снимались сцены с участием Деда и внука (его роль сыграл Андрей Андреев). Роль 76-летнего Деда в кинопроекте исполнил 45-летний известный российский актер Евгений Цыганов.

Фото: Good Story Media

Алексей Литвиненко, соавтор сценария и креативный продюсер фильма:

— Несмотря на то, что само село Кын достаточно небольшое, местность здесь пересеченная, в дождь еще и дороги размыло, поэтому самая большая сложность для нас была доставить группу и оборудование вовремя на точку съемки, но все это мелочи, мы справились со всем, и результат нас уже очень радует. Огромное удовольствие наблюдать за тандемом Жени и Андрея, они классно сработались. Многие сцены мы снимали с двух-трех дублей!

Как рассказали в компании Good Story Media, съемочной группе не смогли помешать ни проливные дожди и палящее солнце, ни нашествие комаров и оводов. В один из свободных от съемок вечеров участники процесса устроили музыкальный джем-сейшн, в котором участвовал и Евгений Цыганов. Актер увлекается музыкой, у него есть своя группа «Ме4та».

Съемки комедии продолжатся в Москве и Московской области. Премьера фильма «Батя 2. Дед» состоится в 2025 году.

В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»
Узнать подробнее
Читайте также:
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»В июле в Перми стартуют съемки комедии «Аэропорт»
#Общество#Пермь#Кино#Фильм#Съемки
Подпишитесь
Фонды пермской галереи будут переезжать в новое здание около полутора лет
Сегодня, 06:40
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
Сегодня, 06:40
Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин не узнает своих младших дочерей
Сегодня, 06:38
В субботу в районе аэродрома Фролово будет ограничено движение
Сегодня, 05:58
В ДТП с автобусом Ижевск — Пермь погибли два жителя Прикамья
Сегодня, 04:41
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Сегодня, 04:00