Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин не узнает своих младших дочерей

По словам Евгении, они обращались во множество медицинских центров, однако врачи говорят, что сделали все, что могли. Большая часть мозга Игоря атрофирована. Физически мужчина полностью восстановился, ходит и разговаривает, но у него возникли серьезные нарушения памяти. Артист цирка узнает свою супругу, старшую дочь и друзей, но не всех. Он не узнает и младших дочерей. Помощь в лечении мужчины оказали Союз деятелей циркового искусства, Росгосцирк, артисты и прокатчики, которые с ним дружат.