Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин не узнает своих младших дочерей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Избитый год назад в Перми дрессировщик Игорь Корчагин больше не сможет выступать в цирке. После случившегося мужчина стал инвалидом второй группы и теперь нуждается в постоянном медицинском уходе и присмотре, рассказала его жена Евгения изданию «КП-Пермь».
По словам Евгении, они обращались во множество медицинских центров, однако врачи говорят, что сделали все, что могли. Большая часть мозга Игоря атрофирована. Физически мужчина полностью восстановился, ходит и разговаривает, но у него возникли серьезные нарушения памяти. Артист цирка узнает свою супругу, старшую дочь и друзей, но не всех. Он не узнает и младших дочерей. Помощь в лечении мужчины оказали Союз деятелей циркового искусства, Росгосцирк, артисты и прокатчики, которые с ним дружат.
Ранее во вторник, 9 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что виновного в избиении Игоря Корчагина сотрудника ЧОП Самандара Исмаилова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Конфликт, из-за которого осудили Исмаилова, произошел в ночь на 3 июля прошлого года в гостинице Пермского цирка. Артисты шоу-программы «Эпохи», приехавшие на гастроли, шумно себя вели, и администратор вызвала ЧОП. Охранники вели себя агрессивно. Самандар Исмаилов толкнул дрессировщика, тот упал и ударился головой о пол, травмы были очень тяжелыми.