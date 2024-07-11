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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:56

Избитый сотрудником ЧОПа в Перми дрессировщик страдает нарушениями памяти

Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин не узнает своих младших дочерей

11 июля 2024, 06:38
Фото: Telegram-канал «Цирковые»

Избитый сотрудником ЧОПа в Перми дрессировщик страдает нарушениями памяти

Год назад мужчина получил тяжелые травмы головы, когда его толкнул сотрудник ЧОПа.

Избитый год назад в Перми дрессировщик Игорь Корчагин больше не сможет выступать в цирке. После случившегося мужчина стал инвалидом второй группы и теперь нуждается в постоянном медицинском уходе и присмотре, рассказала его жена Евгения изданию «КП-Пермь».

По словам Евгении, они обращались во множество медицинских центров, однако врачи говорят, что сделали все, что могли. Большая часть мозга Игоря атрофирована. Физически мужчина полностью восстановился, ходит и разговаривает, но у него возникли серьезные нарушения памяти. Артист цирка узнает свою супругу, старшую дочь и друзей, но не всех. Он не узнает и младших дочерей. Помощь в лечении мужчины оказали Союз деятелей циркового искусства, Росгосцирк, артисты и прокатчики, которые с ним дружат.

Ранее во вторник, 9 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что виновного в избиении Игоря Корчагина сотрудника ЧОП Самандара Исмаилова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Конфликт, из-за которого осудили Исмаилова, произошел в ночь на 3 июля прошлого года в гостинице Пермского цирка. Артисты шоу-программы «Эпохи», приехавшие на гастроли, шумно себя вели, и администратор вызвала ЧОП. Охранники вели себя агрессивно. Самандар Исмаилов толкнул дрессировщика, тот упал и ударился головой о пол, травмы были очень тяжелыми.

Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
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#Происшествия#Общество#Цирк#Пермь#Пермский цирк
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