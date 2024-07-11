Кишечные инфекции и сумасшедшие цены: россияне в ужасе от курортов Черного моря

Этим летом россияне традиционно устремились на черноморские курорты. Планируя свой отпуск, туристы выбирают не Турцию или Египет, а Сочи, Анапу, Туапсе или другие южные города страны. Однако такой отдых превращается в настоящее разочарование. Пока одни россияне пытаются найти хотя бы одно свободное место на пляже, другие и вовсе проводят время в больницах после перенесенного ротавируса. Рассказываем, какими отзывами на курорты Черного моря поделились наши туристы в 2024 году.