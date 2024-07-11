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Как россияне отзываются об отдыхе на юге страны

Кишечные инфекции и сумасшедшие цены: россияне в ужасе от курортов Черного моря

11 июля 2024, 02:18
Фото: 1MI
Как россияне отзываются об отдыхе на юге страны
О чем рассказывают туристы на отдыхе в южных регионах страны, какие курорты собирают самые плохие отзывы и сколько россияне отдают за отпуск на родине — в материале Properm.
Сюжет
Туризм

Этим летом россияне традиционно устремились на черноморские курорты. Планируя свой отпуск, туристы выбирают не Турцию или Египет, а Сочи, Анапу, Туапсе или другие южные города страны. Однако такой отдых превращается в настоящее разочарование. Пока одни россияне пытаются найти хотя бы одно свободное место на пляже, другие и вовсе проводят время в больницах после перенесенного ротавируса. Рассказываем, какими отзывами на курорты Черного моря поделились наши туристы в 2024 году.

Домой не с сувениром, а с инфекцией

Уже многие годы Черное море славится не своей красотой, а обилием кишечных инфекций. Заболевают как взрослые, так и дети, а особенно обидно становится тем путешественникам, которые вынуждены провести свой отпуск в стенах больницы.

Так, о своем опыте отдыха в поселке Джубга рассказала Ирена:

«На море песок, смешанный со строительным мусором. Полотенце так и не отстиралось. Неудивительно, что мой внук через три дня заболел ротавирусной инфекцией. Когда ночью я пошла в аптеку за лекарством, увидела огромнейшую очередь, люди стояли за одним и тем же лекарством от ротавируса. Поить ребенка регидроном и кормить рисом на воде в течении шести дней — так себе удовольствие. Особенно, если ты приехал на 10-12 дней. Хозяйка моего отеля сказала, что нам еще повезло, мы три дня продержались, не заболев ротавирусом».
Многие россияне заразились кишечными инфекциями на Черном мореМногие россияне заразились кишечными инфекциями на Черном море
Многие россияне заразились кишечными инфекциями на Черном море
Фото: 1MI

Другая отдыхающая из Адлера поделилась и вовсе жуткой историей.

«Отдыхаем в Адлере первый раз, гостиницу с ребёнком семи лет сняли вблизи автовокзала, первая полоса. Гуляя около речки Хорота, по размерам это овца или крупная собака. Эти воды потом к пляжу стекаются. Отсюда и проблемы с желудком у отдыхающих, а кишечные палочки, видимо, никогда не исчезнут».

С кишечной инфекцией столкнулась туристка, которая так же отдыхала в Адлере.

«Начиная с раннего утра и до поздней ночи каждый час меня буквально выворачивало наизнанку, организм отвергал даже питьевую воду. К концу дня ещё поднялась температура до 39 градусов. Никогда ещё в жизни, сколько себя помню, мне не было так плохо. Дальнейший мой рацион до конца отдыха впредь будет состоять только из риса, сухарей и крепкого чая».

Цены как в Дубае

Россияне недовольны и уровнем цен на черноморских курортах. Многие отдыхающие отмечают, что отныне провести отпуск получится в разы дешевле за границей.

Отдых на Черном море в 2024 году оказался дорогим удовольствиемОтдых на Черном море в 2024 году оказался дорогим удовольствием
Отдых на Черном море в 2024 году оказался дорогим удовольствием
Фото: 1MI
«Пляж Дельфин в Лазаревском очень популярен среди отдыхающих. Здесь буквально яблоку негде упасть, поэтому цены на многие услуги были явно завышены. Аренда катамарана обойдется в 1200 рублей, а лежак в 400 рублей. Цены на них довольно кусачие, особенно для большой семьи, думаю, не все могут позволить себе такие траты каждый день в течение отпуска», — рассказала туристка.

Отдыхающих повергли в шок и цены на развлечения.

«Если вы любитель приключений, то берите с собой мешок денег», — так описала свой отпуск в Сочи Наталья.

Женщина рассказала, что посещение Скай-парка обходится в 2 тыс. рублей с человека. Билет в знаменитый Сочи-парк летом обойдется от 3,8 тыс. рублей.

«За четыре дня у нас ушло примерно 40 тысяч, не считая затрат на дорогу. Это с жильем на двоих. При этом мы отдыхали в марте», — подчеркнула туристка.

Переполненные пляжи

Даже за большие деньги у туристов не всегда получается найти свободное место для отдыха. Галечный пляж в Анапе пользуется большой популярностью у отдыхающих. Он находится недалеко от санатория «Малая бухта» и привлекает своим близким расположением к городу.

Не каждый сможет найти место для полотенца или лежака на черноморских пляжахНе каждый сможет найти место для полотенца или лежака на черноморских пляжах
Не каждый сможет найти место для полотенца или лежака на черноморских пляжах
Фото: 1MI

Этим летом здесь так много отдыхающих, что не каждый сможет найти место для полотенца или лежака.

«Людей так много, что даже присесть негде», — отметил Михаил.

О переполненном пляже рассказал и другой отдыхающий Павел.

«Мрак! Народу просто куча… Процентов 30 территории точно занято платными лежаками. Припарковаться здесь негде, плюс пробки из-за пешеходных переходов. Вот впечатления от дня, проведенного в Анапе».

Впрочем, такую ситуацию можно наблюдать не только в Анапе. Так, отдыхающие в поселке Дагомыс также недовольны излишней популярностью пляжей.

«За последние шесть лет это стал многолюдный муравейник. Раньше был очень чистый милый пляж, а сейчас здесь просто толпы людей», — рассказала посетительница пляжа Елена.
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