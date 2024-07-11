Кишечные инфекции и сумасшедшие цены: россияне в ужасе от курортов Черного моря

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:18
Этим летом россияне традиционно устремились на черноморские курорты. Планируя свой отпуск, туристы выбирают не Турцию или Египет, а Сочи, Анапу, Туапсе или другие южные города страны. Однако такой отдых превращается в настоящее разочарование. Пока одни россияне пытаются найти хотя бы одно свободное место на пляже, другие и вовсе проводят время в больницах после перенесенного ротавируса. Рассказываем, какими отзывами на курорты Черного моря поделились наши туристы в 2024 году.
Уже многие годы Черное море славится не своей красотой, а обилием кишечных инфекций. Заболевают как взрослые, так и дети, а особенно обидно становится тем путешественникам, которые вынуждены провести свой отпуск в стенах больницы.
Так, о своем опыте отдыха в поселке Джубга рассказала Ирена:
«На море песок, смешанный со строительным мусором. Полотенце так и не отстиралось. Неудивительно, что мой внук через три дня заболел ротавирусной инфекцией. Когда ночью я пошла в аптеку за лекарством, увидела огромнейшую очередь, люди стояли за одним и тем же лекарством от ротавируса. Поить ребенка регидроном и кормить рисом на воде в течении шести дней — так себе удовольствие. Особенно, если ты приехал на 10-12 дней. Хозяйка моего отеля сказала, что нам еще повезло, мы три дня продержались, не заболев ротавирусом».
Другая отдыхающая из Адлера поделилась и вовсе жуткой историей.
«Отдыхаем в Адлере первый раз, гостиницу с ребёнком семи лет сняли вблизи автовокзала, первая полоса. Гуляя около речки Хорота, по размерам это овца или крупная собака. Эти воды потом к пляжу стекаются. Отсюда и проблемы с желудком у отдыхающих, а кишечные палочки, видимо, никогда не исчезнут».
С кишечной инфекцией столкнулась туристка, которая так же отдыхала в Адлере.
«Начиная с раннего утра и до поздней ночи каждый час меня буквально выворачивало наизнанку, организм отвергал даже питьевую воду. К концу дня ещё поднялась температура до 39 градусов. Никогда ещё в жизни, сколько себя помню, мне не было так плохо. Дальнейший мой рацион до конца отдыха впредь будет состоять только из риса, сухарей и крепкого чая».
Россияне недовольны и уровнем цен на черноморских курортах. Многие отдыхающие отмечают, что отныне провести отпуск получится в разы дешевле за границей.
«Пляж Дельфин в Лазаревском очень популярен среди отдыхающих. Здесь буквально яблоку негде упасть, поэтому цены на многие услуги были явно завышены. Аренда катамарана обойдется в 1200 рублей, а лежак в 400 рублей. Цены на них довольно кусачие, особенно для большой семьи, думаю, не все могут позволить себе такие траты каждый день в течение отпуска», — рассказала туристка.
Отдыхающих повергли в шок и цены на развлечения.
«Если вы любитель приключений, то берите с собой мешок денег», — так описала свой отпуск в Сочи Наталья.
Женщина рассказала, что посещение Скай-парка обходится в 2 тыс. рублей с человека. Билет в знаменитый Сочи-парк летом обойдется от 3,8 тыс. рублей.
«За четыре дня у нас ушло примерно 40 тысяч, не считая затрат на дорогу. Это с жильем на двоих. При этом мы отдыхали в марте», — подчеркнула туристка.
Даже за большие деньги у туристов не всегда получается найти свободное место для отдыха. Галечный пляж в Анапе пользуется большой популярностью у отдыхающих. Он находится недалеко от санатория «Малая бухта» и привлекает своим близким расположением к городу.
Этим летом здесь так много отдыхающих, что не каждый сможет найти место для полотенца или лежака.
«Людей так много, что даже присесть негде», — отметил Михаил.
О переполненном пляже рассказал и другой отдыхающий Павел.
«Мрак! Народу просто куча… Процентов 30 территории точно занято платными лежаками. Припарковаться здесь негде, плюс пробки из-за пешеходных переходов. Вот впечатления от дня, проведенного в Анапе».
Впрочем, такую ситуацию можно наблюдать не только в Анапе. Так, отдыхающие в поселке Дагомыс также недовольны излишней популярностью пляжей.
«За последние шесть лет это стал многолюдный муравейник. Раньше был очень чистый милый пляж, а сейчас здесь просто толпы людей», — рассказала посетительница пляжа Елена.