Кунгурячка требует с крупной торговой сети компенсацию за травмы

В магазине в это время производилась сборка стеллажей для товаров. Предупреждающих знаков или объявлений о проводимых работах в торговом зале вывешено не было, зона сборки не была огорожена. При падения женщина сломала конечности, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.