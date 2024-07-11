Кунгурячка требует с крупной торговой сети компенсацию за травмы

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Жительница города Кунгура обратилась в Кунгурский суд с иском к ООО «Элемент Трейд», сообщили в инстанции. Женщина просит взыскать материальный ущерб за причиненный ей тяжкий вред здоровью от полученной в магазине «Монетка» травмы.
В своем иске покупательница указала, что 11 марта 2024 года она пришла в магазин за покупками. Уже после оплаты выбранных продуктов, на выходе из магазина «Монетка» женщина запнулась за металлический уголок стеллажа для товаров, упала на пол и сильно ударилась.
В магазине в это время производилась сборка стеллажей для товаров. Предупреждающих знаков или объявлений о проводимых работах в торговом зале вывешено не было, зона сборки не была огорожена. При падения женщина сломала конечности, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Рассматривать иск в предварительном слушании суд начнет 1 августа 2024 года.