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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Кунгурячка требует с крупной торговой сети компенсацию за травмы

Кунгурячка требует с крупной торговой сети компенсацию за травмы

11 июля 2024, 13:28
Фото: 1MI
Женщина упала в торговом зале и получила переломы.

Жительница города Кунгура обратилась в Кунгурский суд с иском к ООО «Элемент Трейд», сообщили в инстанции. Женщина просит взыскать материальный ущерб за причиненный ей тяжкий вред здоровью от полученной в магазине «Монетка» травмы.

В своем иске покупательница указала, что 11 марта 2024 года она пришла в магазин за покупками. Уже после оплаты выбранных продуктов, на выходе из магазина «Монетка» женщина запнулась за металлический уголок стеллажа для товаров, упала на пол и сильно ударилась.

В магазине в это время производилась сборка стеллажей для товаров. Предупреждающих знаков или объявлений о проводимых работах в торговом зале вывешено не было, зона сборки не была огорожена. При падения женщина сломала конечности, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Рассматривать иск в предварительном слушании суд начнет 1 августа 2024 года.

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