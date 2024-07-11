Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»

Конечно, отдельное место в фильме занимает наш город. Пермь с её историей и культурой фактически отдельный и важнейшим персонаж фильма. Показан город с большой любовью и теплотой, и картина просто напичкана разными чисто местными деталями и мелочами. Хотя, некоторые детали могут смутить пермяков, вроде того, что в самом начале герой буквально телепортируется из центра города на Усьву, что в качестве пастернаковских мест Прикамья использована не Всеволодо-Вильва, а очень характерный залив Камы в Полазне, институт культуры показан только с фасада, а все сцены внутри сняты в другом месте (что правильно, потому что показывать ПГИК изнутри неподготовленным людям не стоит) и вообще для важного сюжетного момента изобретен целый дом-музей Чехова в Перми. Хотя единственное здание в городе, что помнит визит великого писателя, — это вокзал Перми Первой. Но тут в угоду простоте и внятности сюжета авторы картины сильно эксплуатируют легенду о том, что место действия «Трех сестёр» списано с Перми, и в нашем городе даже жили прототипы сестер Прозоровых (что на самом деле миф, выдуманный пермскими журналистами в 1960-е).