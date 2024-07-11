МЧС: сильный ветер, град и ливень ожидают пермяков в ближайшие часы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что жителям региона нужно быть внимательными и осторожными. Спасатели просят пермяков не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также не парковать поблизости автомобили, когда на улице сильный ветер.