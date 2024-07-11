МЧС: сильный ветер, град и ливень ожидают пермяков в ближайшие часы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В отдельных районах Пермского края в ближайшие три часа и с сохранением в первой половине ночи завтрашнего дня, 12 июля, резко ухудшится погода. Как передают синоптики, в регионе местами пройдет очень сильный дождь, сильный ливень и крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что жителям региона нужно быть внимательными и осторожными. Спасатели просят пермяков не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также не парковать поблизости автомобили, когда на улице сильный ветер.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами. Предупредите родных и знакомых о непогоде. Если вы увидели происшествие, немедленно сообщите о нем по телефону вызова экстренных служб 01, 101 или 112.