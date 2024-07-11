На пермских автодорогах установят камеры на 25,7 млн рублей

Камеры будут размещены на трех участках Пермских автодорог: на улицах Куйбышева и Пушкина, а также на автодороге пересекающейся с Бродовским трактом в направлении Перми — Жебреи. Кроме этого, некоторые камеры будут установлены на 990-м километре автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.