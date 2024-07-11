На пермских автодорогах установят камеры на 25,7 млн рублей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
На автодорогах Перми установят новые камеры фото- и видеофиксации. Организатором аукциона на размещение камер выступит ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Стартовая цена контракта составит 25 млн 724 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, сообщает «Новый Компаньон».
Подрядчик будет проводить работы примерно в течение 4 месяцев, что составляет 121 день. В рамках технического задания предстоит установить оборудование, осмотреть места установки, а также получить необходимые разрешения и подготовить систему к эксплуатации.
Камеры будут размещены на трех участках Пермских автодорог: на улицах Куйбышева и Пушкина, а также на автодороге пересекающейся с Бродовским трактом в направлении Перми — Жебреи. Кроме этого, некоторые камеры будут установлены на 990-м километре автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.