Новое здание Инженерной школы в Перми построит подрядчик краевой «инфекционки»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Стал известен подрядчик на разработку проектной документации и строительство нового здания Инженерной школы в Перми. Победителем конкурса стала ГК «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»). Работы оценены в 1,38 млрд рублей, ожидается, что скоро с подрядчиком подпишут контракт, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Новая школа на 1 050 учеников появится по ул. Академика Веденеева, 71 в микрорайоне Молодежный. В здании разместят 42 класса для учащихся с 5 по 11 класс, а также кабинеты по разным предметам, таким как:
В школе появятся медиацентр, радиоузел, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал, обеденный зал на 550 посадочных мест и два спортзала.
По данным портала госзакупок, подрядчик должен начать исполнение контракта 22 июля этого года, но не ранее даты заключения контракта. Завершить работы он обязан до 31 декабря 2026 года.
Это не первый проект ГК «Кинетика» в Перми. Сейчас компания занимается строительством школы на 1 050 мест на ул. Архитектора Свиязева и школы на ул. Ветлужской, реконструкцией стадиона «Юность». Также «Кинетика» достроила новое здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 — на днях в него перевезли первых пациентов.