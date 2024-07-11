Новое здание Инженерной школы в Перми построит подрядчик краевой «инфекционки»

Это не первый проект ГК «Кинетика» в Перми. Сейчас компания занимается строительством школы на 1 050 мест на ул. Архитектора Свиязева и школы на ул. Ветлужской, реконструкцией стадиона «Юность». Также «Кинетика» достроила новое здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 — на днях в него перевезли первых пациентов.