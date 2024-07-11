Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
На этой неделе в Перми сохранятся обильные дожди и грозы. Синоптики отметили, что по всему краю сохранится дождливая погода, которая продлится до самого утра. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явлений Пермского края».
Больше всего осадков выпало в Осе — 25 мм, а также в Оханске и Верещагино — по 11 мм, и в Перми — 8 мм. В течение дня холодная погода переместится на восток края. Там ожидаются ливни и грозы, которые вскоре смогут перейти в обильные дожди и продолжатся до самого утра.
В результате может выпасть порядка 20-30 мм осадков. До сегодняшнего вечера дожди и грозы могут накрыть Пермь. По данным карты влагосодержания воздуха, основная зона осадков придется именно на краевую столицу.
Ближайшей ночью осадки могут переместится на Южный урал. Дневная температура воздуха составит порядка +18…+23˚, а на юго-востоке до +25˚.