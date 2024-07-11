Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки

Больше всего осадков выпало в Осе — 25 мм, а также в Оханске и Верещагино — по 11 мм, и в Перми — 8 мм. В течение дня холодная погода переместится на восток края. Там ожидаются ливни и грозы, которые вскоре смогут перейти в обильные дожди и продолжатся до самого утра.