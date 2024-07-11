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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки

Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки

11 июля 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
В регионе может выпасть порядка 20-30 мм осадков

На этой неделе в Перми сохранятся обильные дожди и грозы. Синоптики отметили, что по всему краю сохранится дождливая погода, которая продлится до самого утра. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явлений Пермского края».

Больше всего осадков выпало в Осе — 25 мм, а также в Оханске и Верещагино — по 11 мм, и в Перми — 8 мм. В течение дня холодная погода переместится на восток края. Там ожидаются ливни и грозы, которые вскоре смогут перейти в обильные дожди и продолжатся до самого утра.

В результате может выпасть порядка 20-30 мм осадков. До сегодняшнего вечера дожди и грозы могут накрыть Пермь. По данным карты влагосодержания воздуха, основная зона осадков придется именно на краевую столицу.

Ближайшей ночью осадки могут переместится на Южный урал. Дневная температура воздуха составит порядка +18…+23˚, а на юго-востоке до +25˚.

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#Пермь#Пермский край#Оса#Верещагино#Прикамье#Дожди#Оханск#Грозы#Температура#Облачная погода
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