«Они же неправду говорят». Жители деревни в Прикамье продолжают бороться за школу

По данным администрации округа, «в школе минимизирован выбор дополнительных образовательных программ, способствующих полноценному развития обучающихся». Людмила говорит, что ни в одной другой школе нет такого количества разнообразной внеурочной деятельности, как у них. При этом педагоги, ученики, родители всё делают вместе, самостоятельно, проводят все мероприятия, организуют события.



По данным администрации, когда в классе 1-3 человека, это «не способствует развитию и формированию личностных навыков и умений, в том числе коммуникативных способностей». «А что способствует? — Удивляется Людмила. — Когда в классе больше 30 человек, все на голове друг у друга сидят, буллинг, недостаток внимания? У них нет денег на школу, нерентабельно её содержать. Но когда образование было рентабельным? О будущем вообще не думают что ли?»