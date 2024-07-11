«Они же неправду говорят». Жители деревни в Прикамье продолжают бороться за школу

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В редакцию Properm.ru обратилась мама восьмиклассницы из деревни Луговая, где закрывают школу. По ее словам, администрация Нытвенского городского округа и министерство образования Пермского края вводят людей в заблуждение.
«Они же неправду говорят, пишут, что у нас некачественное образование, нет социума. Да у нас социума здесь больше, чем в Чайковской школе, и образование качественное, все поступают, куда хотят, учителя очень хорошие!», — возмущается Людмила, мама восьмиклассницы Батуровской общеобразовательной школы, которую власти Нытвенского городского округа закрывают. Дочь Людмилы учится на «хорошо» и «отлично».
По данным администрации, из-за отсутствия детей дошкольного возраста в деревне с 2022 года не осуществляется набор в первые классы (на сегодняшний день зарегистрировано только одно заявление в первый класс). Но педагоги школы и родители говорят, что как минимум два первоклассника в деревне и приехала еще одна семья, с маленькими детьми.
По данным администрации, за последние три года «наблюдается снижение численности детей и с учетом анализа демографической ситуации в деревне Луговая увеличение количества детей в перспективе не прогнозируется».
«Да деревня бы росла, — говорит Людмила, — мы сами из Перми сюда приехали три года назад. Здесь места заповедные, красота невероятная, и в деревне не 20, а 200 домов! Деревня бы росла, если бы построили дорогу. Дорога — это я вам как автомобилист говорю — аварийная, 30 лет не было капремонта. Сколько мы просили! Начали ямочный ремонт в этом году, так за подрядчиком не следят, он берет стройматериал тут же, в карьере, где нельзя, там наполовину песок, наполовину глина. Эта глина, конечно, размокает, размывает её. Была бы дорога — строили бы дома, жили бы люди! Тут такой пруд шикарный».
Жители деревни уверены, что здание школы — в отличном состоянии — кому-то приглянулось. «Клуб же уже купили, — говорит Людмила. — Вот и до школы добрались. Кому-то хочется здесь базу отдыха, видимо, сделать».
По данным администрации Нытвенского округа, в школе «снижаются показатели качества образования из-за отсутствия педагогов по профильным предметам». По словам Людмилы, у них прекрасно преподавали физику, информатику и английский язык онлайн. «Никаких проблем не было, — рассказала Людмила. — Никаких сбоев, все понятно, всё онлайн, 21 век на дворе, это абсолютно нормальная практика — заниматься дистанционно. Остальные учителя есть все, и они очень хорошие». Дочь Людмилы училась в Перми в 122-й школе, и по словам мамы, ей есть, с чем сравнивать. Также, по словам педагогов школы, все их ученики поступают, куда хотят, и в колледжи, и в вузы.
По данным администрации округа, «в школе минимизирован выбор дополнительных образовательных программ, способствующих полноценному развития обучающихся». Людмила говорит, что ни в одной другой школе нет такого количества разнообразной внеурочной деятельности, как у них. При этом педагоги, ученики, родители всё делают вместе, самостоятельно, проводят все мероприятия, организуют события.
По данным администрации, когда в классе 1-3 человека, это «не способствует развитию и формированию личностных навыков и умений, в том числе коммуникативных способностей». «А что способствует? — Удивляется Людмила. — Когда в классе больше 30 человек, все на голове друг у друга сидят, буллинг, недостаток внимания? У них нет денег на школу, нерентабельно её содержать. Но когда образование было рентабельным? О будущем вообще не думают что ли?»
Людмила, как водитель с большим стажем, очень беспокоится за безопасность детей. Она уверена, что нельзя перевозить детей по дороге, которая находится в таком состоянии. С деревней нет никакого автобусного сообщения из-за состояния дороги. Для того, чтобы добраться до больницы за 25 км, пожилые люди вынуждены нанимать таксистов, за 1000 рублей с каждого пассажира. По поводу дороги люди куда уже только ни обращались. «Приезжала прокурорша, — рассказывает Людмила. — Так застряла посреди деревни, вытаскивать пришлось».
В администрации округа настаивают, что «подвоз детей будет организован в соответствии с современными требованиями на новом автобусе, оснащенном тахографом и Глонасс, а вопрос состояния дороги на особом контроле администрации». Также отмечают, что официально дорога не признана аварийной.
«А кто ее аварийной должен признать? — смеется Людмила, — не они сами что ли? Я может, грубо скажу, но им хоть ссы в глаза, всё божья роса! Уничтожают перспективную вообще-то деревню своими руками, а потом удивляются, почему у них население сокращается. Деревня сейчас начинается со школы, это надо признать, это все понимают. Надо сохранять учреждения социальной инфраструктуры и строить дороги».
В здании школы находятся библиотека, Дом досуга, пока, по данным администрации Нытвенского городского округа, их закрывать не планируют. Жители, конечно, считают, что и этим учреждениям при таком подходе муниципалитета «недолго осталось». «И знаете, — говорит Людмила, — это же не местные власти решают, на самом деле, это краевые власти. Местные в неофициальных беседах с нами говорят, что всё понимают, что нет никакой логики в закрытии школы, но от них оттуда, из края, это требуют».