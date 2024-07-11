Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов

Мужчина родился в 1978 году в поселке Зюкайка. Вырос в большой и дружной семье. После окончания Зюкайской школы поступил в Кунгурское училище на специальность формовщика ручной формовки. По словам близких, пермяк прожил сложную и насыщенную жизнь, был отзывчивым человеком с золотыми руками и горячим сердцем. Контракт с Минобороны Алексей Шилов решил подписать весной этого года.