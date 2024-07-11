Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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В ходе спецоперации на Украине погиб 46-летний уроженец Верещагинского округа Алексей Шилов. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе муниципалитета во ВКонтакте.
Мужчина родился в 1978 году в поселке Зюкайка. Вырос в большой и дружной семье. После окончания Зюкайской школы поступил в Кунгурское училище на специальность формовщика ручной формовки. По словам близких, пермяк прожил сложную и насыщенную жизнь, был отзывчивым человеком с золотыми руками и горячим сердцем. Контракт с Минобороны Алексей Шилов решил подписать весной этого года.
У него остались жена и четверо детей. «Верещагинский округ скорбит. Искренние соболезнования всем родным и близким. Ваша боль — в сердце каждого из нас», — пишут власти округа в социальных сетях.
Прощание с Шиловых прошло вчера, 10 июля.