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В ходе СВО погиб многодетный отец из Верещагинского округа Алексей Шилов

Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов

11 июля 2024, 07:51
Фото: 1MI / Администрация Верещагинского округа

В ходе СВО погиб многодетный отец из Верещагинского округа Алексей Шилов

Прощание с мужчиной состоялось 10 июля.
Сюжет
Семья

В ходе спецоперации на Украине погиб 46-летний уроженец Верещагинского округа Алексей Шилов. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе муниципалитета во ВКонтакте.

Мужчина родился в 1978 году в поселке Зюкайка. Вырос в большой и дружной семье. После окончания Зюкайской школы поступил в Кунгурское училище на специальность формовщика ручной формовки. По словам близких, пермяк прожил сложную и насыщенную жизнь, был отзывчивым человеком с золотыми руками и горячим сердцем. Контракт с Минобороны Алексей Шилов решил подписать весной этого года.

У него остались жена и четверо детей. «Верещагинский округ скорбит. Искренние соболезнования всем родным и близким. Ваша боль — в сердце каждого из нас», — пишут власти округа в социальных сетях.

Прощание с Шиловых прошло вчера, 10 июля.

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