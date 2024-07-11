Пермяк вынес из «Пятерочки» 16 пачек сливочного масла

В начале ноября 2023 года подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, находился в торговом зале магазина «Пятерочка». Здесь он похитил из холодильника с молочной продукцией 16 упаковок сливочного масла разных производителей, сложив товар к себе в куртку. После чего подсудимый с похищенным товаром прошел через кассовый терминал, не оплатив его. Кража причинила ООО «Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 1 506 рублей 79 копеек.