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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Под Москвой уничтожили вражеский дрон, который летел в сторону столицы

11 июля 2024, 07:04
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку пяти вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно предоставленной информации, БПЛА были уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил, что один из дронов был сбит в небе над городским округом Ступино, когда он направлялся в сторону столицы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

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