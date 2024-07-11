Под Москвой уничтожили вражеский дрон, который летел в сторону столицы

Согласно предоставленной информации, БПЛА были уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил, что один из дронов был сбит в небе над городским округом Ступино, когда он направлялся в сторону столицы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».



По предварительным данным, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают представители экстренных служб.