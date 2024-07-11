Под Петербургом медведь смертельно ранил дрессировщицу

В селе Парголово рядом с Санкт-Петербургом медведь, которого содержали дома, нанес смертельные травмы своей хозяйке. Животное было убито. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.