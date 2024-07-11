Под Петербургом медведь смертельно ранил дрессировщицу

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
Женщина, которую атаковал медведь, была профессиональным дрессировщиком. Она скончалась на месте инцидента, пишет 360.ru.
Медведя уничтожили сотрудники полиции, отметили в управлении.
Погибшая содержала диких животных на своем участке с 2015 года. По словам её соседки, помимо медведя, на территории также обитал волк.
Следователи начали проверку по делу о причинении смерти по неосторожности. Они выяснят все обстоятельства произошедшего.