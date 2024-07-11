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Published Сегодня, 20:43

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Под Петербургом медведь смертельно ранил дрессировщицу

11 июля 2024, 20:43
В селе Парголово рядом с Санкт-Петербургом медведь, которого содержали дома, нанес смертельные травмы своей хозяйке. Животное было убито. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

Женщина, которую атаковал медведь, была профессиональным дрессировщиком. Она скончалась на месте инцидента, пишет 360.ru.

Медведя уничтожили сотрудники полиции, отметили в управлении.

Погибшая содержала диких животных на своем участке с 2015 года. По словам её соседки, помимо медведя, на территории также обитал волк.

Следователи начали проверку по делу о причинении смерти по неосторожности. Они выяснят все обстоятельства произошедшего.

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