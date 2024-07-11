Подмосковные врачи выходили двух младенцев весом менее 800 граммов

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Малыш родился всего с весом всего 730 граммов, пишет 360.ru. Матери сделали экстренное кесарево сечение. Семья ждала появления ребенка целых 10 лет.
Благодаря поддержке родных и помощи профессионалов перинатального центра в Видном женщина успешно восстановилась. В клинике она познакомилась с другой мамой, у которой дочь также появилась на свет до срока. Девочка родилась с весом 790 граммов.
Дети, которые появились на свет почти три месяца назад, наконец, были выписаны из больницы.