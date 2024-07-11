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Posted Сегодня, 20:51

Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Подмосковные врачи выходили двух младенцев весом менее 800 граммов

11 июля 2024, 20:51
По статистике 8% всех младенцев появляются на свет раньше установленного срока. Так случилось и с ребенком жительницы Подмосковья. Она увидела его только через сутки.

Малыш родился всего с весом всего 730 граммов, пишет 360.ru. Матери сделали экстренное кесарево сечение. Семья ждала появления ребенка целых 10 лет.

Благодаря поддержке родных и помощи профессионалов перинатального центра в Видном женщина успешно восстановилась. В клинике она познакомилась с другой мамой, у которой дочь также появилась на свет до срока. Девочка родилась с весом 790 граммов.

Дети, которые появились на свет почти три месяца назад, наконец, были выписаны из больницы.

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