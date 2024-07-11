Подросток из Кудымкара едва не лишился пальца на лесопилке с нетрезвым напарником

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
15-летний кудымкарец едва не лишился пальца во время подработки на местной пилораме. Травмы подросток получил из-за несоблюдения требований по охране труда, сообщает ГУФССП по Пермскому краю.
На временную работу мальчика взяла индивидуальный предприниматель. В его обязанности входило складирование досок и дров. В один из дней еще один работник пилорамы, будучи в нетрезвом виде, попросил подростка помочь с распиловкой древесины. При этом мужчину совершенно не тревожил тот факт, что привлечение лиц моложе 18 лет к потенциально опасным работам запрещено действующим законодательством.
В результате грубого нарушения правил охраны труда у ребенка были серьезно повреждены пальцы на правой руке. Для восстановления двигательных функций мальчику пришлось пережить частичную ампутацию одного из них и две пластические операции. Длительное время он не мог самостоятельно себя обслуживать, уход за ним осуществляли мать и брат.
Так как моральный вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, подлежит компенсации владельцем источника повышенной опасности, суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить ребенку 170 тыс. рублей.
Должница был надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о мерах принудительного взыскания. Также в целях защиты прав несовершеннолетнего судебный пристав оперативно осуществил проверку имущественного положения предпринимательницы, в результате которой был наложен арест на расчетные счета в банках и вынесен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем MAZDA CX-5. Благодаря проведенной работе вся сумма компенсации морального вреда взыскана.