Подросток из Кудымкара едва не лишился пальца на лесопилке с нетрезвым напарником

На временную работу мальчика взяла индивидуальный предприниматель. В его обязанности входило складирование досок и дров. В один из дней еще один работник пилорамы, будучи в нетрезвом виде, попросил подростка помочь с распиловкой древесины. При этом мужчину совершенно не тревожил тот факт, что привлечение лиц моложе 18 лет к потенциально опасным работам запрещено действующим законодательством.