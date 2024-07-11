Председателем Общественного совета в Перми стал этнолог Михаил Каменских

Первое заседание Общественного совета Перми состоялось 10 июля. Подобные мероприятия проводятся с целью повышения вовлечённости пермяков в процессы местного самоуправления. «Основная задача — выстроить конструктивный диалог между жителями Перми, общественными объединениями, некоммерческими организациями города и властью, а также повысить качество взаимодействия», — пишет Соснин.