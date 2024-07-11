Председателем Общественного совета в Перми стал этнолог Михаил Каменских

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Главой Общественного совета Перми назначен директор ассоциации «Пермский центр реализации этнологических исследований и этнокультурных проектов» Михаил Каменских, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Первое заседание Общественного совета Перми состоялось 10 июля. Подобные мероприятия проводятся с целью повышения вовлечённости пермяков в процессы местного самоуправления. «Основная задача — выстроить конструктивный диалог между жителями Перми, общественными объединениями, некоммерческими организациями города и властью, а также повысить качество взаимодействия», — пишет Соснин.
Поручение создать и развить муниципальные общественные советы ранее поступило от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.