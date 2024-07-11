Прокуратура нашла нарушения прав пациентоа психоневрологического интерната в Елово

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Прокуратура Еловского района проверила соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Еловском психоневрологическом интернате — филиале государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В ходе проерки выявлены многочисленные дефекты, повреждения покрытия стен, подтеки на потолках в жилых помещениях, факты ненадлежащего оснащения туалетных комнат. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
По итогам проверки прокурором директору учреждения внесено представление, администрация интерната признала нарушения. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.