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Прокуратура нашла нарушения прав пациентоа психоневрологического интерната в Елово

Прокуратура нашла нарушения прав пациентоа психоневрологического интерната в Елово

11 июля 2024, 15:35
Администрация медучреждения признала факты нарушений.

Прокуратура Еловского района проверила соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Еловском психоневрологическом интернате — филиале государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе проерки выявлены многочисленные дефекты, повреждения покрытия стен, подтеки на потолках в жилых помещениях, факты ненадлежащего оснащения туалетных комнат. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

По итогам проверки прокурором директору учреждения внесено представление, администрация интерната признала нарушения. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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