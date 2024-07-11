Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Пермском крае продолжает дорожать бензин. По данным Росстата за период со 2 по 8 июля, изменение цен было зафиксировано еще в 77 субъектах нашей страны. Больше всего стоимость топлива росла в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Тыва (+2,4%).
Изменение цен на топливо в Пермском крае по сравнению с предыдущей неделей.
|бензин автомобильный
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98 и выше
|дизельное топливо
|25 июня — 1 июля
|56,54
|52,14
|56,66
|71,74
|66,27
|2 — 8 июля
|56,91
|52,45
|57,06
|72,19
|66,43
Прикамье снова в лидерах по цене бензина и дизеля по Приволжскому федеральному округу. Пермский край обгоняет только Ульяновская область и только по стоимости бензина АИ-98 и выше — 72 рубля 25 копеек за литр.
В статистике Росстата не учитываются данные по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям, говорится в примечании ведомства.