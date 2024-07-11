Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается

В Пермском крае продолжает дорожать бензин. По данным Росстата за период со 2 по 8 июля, изменение цен было зафиксировано еще в 77 субъектах нашей страны. Больше всего стоимость топлива росла в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Тыва (+2,4%).