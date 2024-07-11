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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Пермском крае снова подорожал бензин на прошлой неделе

Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается

11 июля 2024, 10:44
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае снова подорожал бензин на прошлой неделе

В тройку лидеров по повышению цен на топливо в России наш регион не входит.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае продолжает дорожать бензин. По данным Росстата за период со 2 по 8 июля, изменение цен было зафиксировано еще в 77 субъектах нашей страны. Больше всего стоимость топлива росла в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Тыва (+2,4%).

Изменение цен на топливо в Пермском крае по сравнению с предыдущей неделей.

  бензин автомобильный АИ-92 АИ-95 АИ-98 и выше дизельное топливо
25 июня — 1 июля 56,54 52,14 56,66 71,74 66,27
2 — 8 июля 56,91 52,45 57,06 72,19 66,43

Прикамье снова в лидерах по цене бензина и дизеля по Приволжскому федеральному округу. Пермский край обгоняет только Ульяновская область и только по стоимости бензина АИ-98 и выше — 72 рубля 25 копеек за литр.

В статистике Росстата не учитываются данные по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям, говорится в примечании ведомства.

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#Общество#Пермь#Цены#Статистика#Росстат#Бензин#Дизель#Цены на бензин
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