С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Posted 11 июля, 09:16
Published 11 июля, 09:16
Modified 11 июля, 09:18
Updated 11 июля, 09:18
В Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья расселили 723 человека. Такие данные приводит администрация Перми.
Они проживали в аварийном жилье площадью около 12,2 тысяч квадратных метров.
В июле завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Маяковского, 12. В здании 1933 года постройки располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. метра. В них проживали 41 человек.
Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.