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Posted 11 июля, 09:16

Published 11 июля, 09:16

Modified 11 июля, 09:18

Updated 11 июля, 09:18

С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья

11 июля 2024, 09:16
Сюжет
Аварийное жилье
На них проживали 723 человека.

В Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья расселили 723 человека. Такие данные приводит администрация Перми.

Они проживали в аварийном жилье площадью около 12,2 тысяч квадратных метров.

В июле завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Маяковского, 12. В здании 1933 года постройки располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. метра. В них проживали 41 человек.

Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.

#Аварийное жилье#Пермь#Расселение
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