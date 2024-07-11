С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.