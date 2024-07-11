properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья

С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья

11 июля 2024, 09:16
Фото: properm.ru
На них проживали 723 человека.

В Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья расселили 723 человека. Такие данные приводит администрация Перми.

Они проживали в аварийном жилье площадью около 12,2 тысяч квадратных метров.

В июле завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Маяковского, 12. В здании 1933 года постройки располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. метра. В них проживали 41 человек.

Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.

#Аварийное жилье#Пермь#Расселение
Подпишитесь
В ДТП в Удмуртии попал автобус подозреваемого во взятках пермского перевозчика
Сегодня, 08:09
Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы
Сегодня, 09:17
Власти Перми снова ищут подрядчика для расширения Северного кладбища
Сегодня, 09:51
Бывший директор «Порта Пермь» снова просит вернуть дело прокурору
Сегодня, 08:34
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Сегодня, 04:00
«Они же неправду говорят». Жители деревни в Прикамье продолжают бороться за школу
Сегодня, 07:34