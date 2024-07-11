Сброс бомбы на детскую площадку в Шебекино: пострадали пятеро детей

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
«В Шебекино из беспилотного летательного аппарата было намеренно сброшено взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Пятеро детей, которые находились на улице в момент нападения, получили разные травмы», — написал он. Об этом пишет 360.ru.
По словам главы региона, все пострадавшие дети были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что на территории двора, где играли дети, не было никаких военных объектов или военнослужащих.
Самому младшему из пострадавших — всего восемь лет, отметил Гладков.