properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 20:36

Published Сегодня, 20:36

Modified Сегодня, 20:39

Updated Сегодня, 20:39

Сброс бомбы на детскую площадку в Шебекино: пострадали пятеро детей

11 июля 2024, 20:36
Пятеро детей пострадали в результате очередного обстрела украинских вооруженных сил в городе Шебекино. Эту информацию сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере Telegram.

«В Шебекино из беспилотного летательного аппарата было намеренно сброшено взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Пятеро детей, которые находились на улице в момент нападения, получили разные травмы», — написал он. Об этом пишет 360.ru.

По словам главы региона, все пострадавшие дети были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что на территории двора, где играли дети, не было никаких военных объектов или военнослужащих.

Самому младшему из пострадавших — всего восемь лет, отметил Гладков.

Подпишитесь
В Прикамье каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за пьяных водителей
Сегодня, 14:40
В Перми молодого мужчину будут судить за участие в интернет-дискуссии
Сегодня, 13:50
Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается
Сегодня, 10:44
Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае
Сегодня, 13:06
Бывший директор «Порта Пермь» снова просит вернуть дело прокурору
Сегодня, 08:34
За месяц в Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч жителей
Сегодня, 11:56