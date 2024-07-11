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Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы

Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы

11 июля 2024, 09:17
Фото: Сергей Полищук / vk.com/astroclubtelescope
Когда именно можно будет увидеть Полярное сияние, неизвестно.

В августе этого года жители Прикамья могут увидеть последнее Северное сияние за ближайшие годы. Об этом сообщило 59.RU со ссылкой на руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука.

По словам эксперта, Северное сияние — это явление не постоянного характера для наших широт, оно связано с солнечным циклом. Явление посещает Пермский край раз в 10-11 лет, примерно столько длится цикл. «В августе начнутся темные ночи, небо будет чистым и темным, шанс увидеть Северное сияние будет больше», — сказал Полищук.

Именно магнитная активность является причиной появления Полярного сияния. На солнце происходят вспышки, из-за чего плазма долетает до магнитного поля Земли. «Заряженные частицы ударяют по нему, захватываются им и ударяют по атомам кислорода и азота в верхних слоях атмосферы. Атомы начинают светиться. Это свечение и называют Полярным, или иначе Северным, сиянием», — рассказал изданию глава астроклуба.

Когда именно можно будет увидеть Северное сияние, пока неизвестно.

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#Пермь#Астрономия#Прикамье#Северное сияние#Солнечный цикл#Небесное явление
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