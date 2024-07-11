Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы

Именно магнитная активность является причиной появления Полярного сияния. На солнце происходят вспышки, из-за чего плазма долетает до магнитного поля Земли. «Заряженные частицы ударяют по нему, захватываются им и ударяют по атомам кислорода и азота в верхних слоях атмосферы. Атомы начинают светиться. Это свечение и называют Полярным, или иначе Северным, сиянием», — рассказал изданию глава астроклуба.